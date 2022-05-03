Протестующие в Ереване оцепили здание мэрии
Россия и мир
Фото: кадр видеотрансляции Sputnik Армения
Участники протеста в столице Армении собрались у здания мэрии города. Местные СМИ публикуют кадры, на которых видна давка у входов в здание.
Один из лидеров движения «Сопротивление» Ишхан Сагателян заявил, что здание «стало собственностью правящей партии и его работа должна быть парализована», пишет Sputnik Армения. По данным издания, Сагателян призвал заблокировать все выходы из мэрии. В эти минуты к месту событий стягиваются дополнительные силы — «черные береты».
Сегодня демонстранты продолжили массовые акции протеста автопробегами по центральным улицам.
Один из лидеров движения «Сопротивление» Ишхан Сагателян заявил, что здание «стало собственностью правящей партии и его работа должна быть парализована», пишет Sputnik Армения. По данным издания, Сагателян призвал заблокировать все выходы из мэрии. В эти минуты к месту событий стягиваются дополнительные силы — «черные береты».
Сегодня демонстранты продолжили массовые акции протеста автопробегами по центральным улицам.
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