Движение в центре Еревана парализовано участниками протестного автопробега

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

Движение на центральных улицах Еревана парализовано, сообщают местные паблики. Сегодня с 12-ти часов дня в столице продолжаются многочисленные акции протеста. Демонстранты проводят массовый автопробег.Местные СМИ пишут о том, что полиция начала задержания водителей, их машины вывозят автоэвакуаторами. На перекрестке улиц Абовяна и Арами в эти минуты сконцентрированы многочисленные силы полиции.Премьер-министр Никол Пашинян, чьей отставки требуют протестующие, сегодня находится с официальным визитом в Нидерландах. Там сегодня также прошла акция протеста, демонстранты вышли с антиправительственными плакатами в поддержку сторонников из Армении.Протестные акции проводятся в Армении с 17 апреля. Напомним, 14 апреля премьер-министр страны Никол Пашинян в парламенте высказался о том, что необходимо «опустить планку в вопросе статуса Карабаха».Оппозиционеры объявили круглосуточные акции протеста со 2 мая.