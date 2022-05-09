Движение в центре Еревана парализовано участниками протестного автопробега
Россия и мир
Протестующие в Ереване 4 мая 2022 года. Фото: Вечерние ведомости
Движение на центральных улицах Еревана парализовано, сообщают местные паблики. Сегодня с 12-ти часов дня в столице продолжаются многочисленные акции протеста. Демонстранты проводят массовый автопробег.
Местные СМИ пишут о том, что полиция начала задержания водителей, их машины вывозят автоэвакуаторами. На перекрестке улиц Абовяна и Арами в эти минуты сконцентрированы многочисленные силы полиции.
Премьер-министр Никол Пашинян, чьей отставки требуют протестующие, сегодня находится с официальным визитом в Нидерландах. Там сегодня также прошла акция протеста, демонстранты вышли с антиправительственными плакатами в поддержку сторонников из Армении.
Протестные акции проводятся в Армении с 17 апреля. Напомним, 14 апреля премьер-министр страны Никол Пашинян в парламенте высказался о том, что необходимо «опустить планку в вопросе статуса Карабаха».
Оппозиционеры объявили круглосуточные акции протеста со 2 мая.
Местные СМИ пишут о том, что полиция начала задержания водителей, их машины вывозят автоэвакуаторами. На перекрестке улиц Абовяна и Арами в эти минуты сконцентрированы многочисленные силы полиции.
Премьер-министр Никол Пашинян, чьей отставки требуют протестующие, сегодня находится с официальным визитом в Нидерландах. Там сегодня также прошла акция протеста, демонстранты вышли с антиправительственными плакатами в поддержку сторонников из Армении.
Протестные акции проводятся в Армении с 17 апреля. Напомним, 14 апреля премьер-министр страны Никол Пашинян в парламенте высказался о том, что необходимо «опустить планку в вопросе статуса Карабаха».
Оппозиционеры объявили круглосуточные акции протеста со 2 мая.
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