Жители Архангельска уже месяц добираются в свои дома через огромные канализационные лужи
Россия и мир
Фото: Дмитрий Новый/29.ru
В Архангельске посёлок Гидролизного завода затоплен канализационными водами уже ровно месяц, сообщает местный портал 29.ru. Городские власти не могут справиться с проблемой.
Из-за подтопления в воде оказались несколько частных и многоквартирных домов. На опубликованных фото и видео видно, как жители добираются до своих квартир через непроходимые зловонные лужи, в некоторых частях района уровень воды доходит до колена.
Однако затопление не помешало провести в поселке праздничные мероприятия, танцы и концерт прямо на фоне канализационного болота. «Прямо за импровизированной сценой — деревянный дом, стоящий в зловонной воде, жители которого с трудом попадают в свои квартиры», — пишет издание. Также на фоне луж оркестр играл военную музыку для ветеранов накануне Дня Победы.
По данным издания, местные власти ввели в поселке режим повышенной готовности.
Из-за подтопления в воде оказались несколько частных и многоквартирных домов. На опубликованных фото и видео видно, как жители добираются до своих квартир через непроходимые зловонные лужи, в некоторых частях района уровень воды доходит до колена.
Однако затопление не помешало провести в поселке праздничные мероприятия, танцы и концерт прямо на фоне канализационного болота. «Прямо за импровизированной сценой — деревянный дом, стоящий в зловонной воде, жители которого с трудом попадают в свои квартиры», — пишет издание. Также на фоне луж оркестр играл военную музыку для ветеранов накануне Дня Победы.
По данным издания, местные власти ввели в поселке режим повышенной готовности.
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