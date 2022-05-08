Скорость электросамокатов в России ограничат 25 км/ч по новому стандарту
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В России скорость электросамокатов, гироскутеров и моноколес ограничат 25 км/ч. О подготовке соответствующего документа пишет «Коммерсант» со ссылкой на Минпромторг.
По предлагаемому ГОСТу, все ввозимые в Россию и производимые в стране электросамокаты, моноколеса и гироскутеры должны иметь предустановленный ограничитель скорости 25 км/ч, функцию автоматического замедления в парках, а также систему спутникового слежения, пишет издание. Операторы кикшеринга такие ограничения уже используют, новые стандарты распространят требования на все устройства, которые можно купить в магазинах.
Кроме технических требований, ГОСТ предполагает обязательные правила пользования в инструкции: при езде необходимо надевать обувь, рекомендуется использовать защитную экипировку и избегать прыжков с бордюров и ступенек и др.
Напомним, в марте Верховный суд РФ назвал электросамокаты транспортным средством, однако пока их статус не закреплен в ПДД. Комментируя решение Верховного суда, автоюристы предположили, что введение водительских прав для водителей электросамокатов — это вопрос ближайшего времени. Эксперты предполагают, что для тех, кто передвигается на таких средствах, введут обязательные курсы, где их будут обучать ПДД наравне с другими участниками дорожного движения. Кроме того, автоюристы полагают, что электросамокаты запретят использовать детям до 14 лет.
По предлагаемому ГОСТу, все ввозимые в Россию и производимые в стране электросамокаты, моноколеса и гироскутеры должны иметь предустановленный ограничитель скорости 25 км/ч, функцию автоматического замедления в парках, а также систему спутникового слежения, пишет издание. Операторы кикшеринга такие ограничения уже используют, новые стандарты распространят требования на все устройства, которые можно купить в магазинах.
Кроме технических требований, ГОСТ предполагает обязательные правила пользования в инструкции: при езде необходимо надевать обувь, рекомендуется использовать защитную экипировку и избегать прыжков с бордюров и ступенек и др.
Напомним, в марте Верховный суд РФ назвал электросамокаты транспортным средством, однако пока их статус не закреплен в ПДД. Комментируя решение Верховного суда, автоюристы предположили, что введение водительских прав для водителей электросамокатов — это вопрос ближайшего времени. Эксперты предполагают, что для тех, кто передвигается на таких средствах, введут обязательные курсы, где их будут обучать ПДД наравне с другими участниками дорожного движения. Кроме того, автоюристы полагают, что электросамокаты запретят использовать детям до 14 лет.
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