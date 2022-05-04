Российский видеохостинг Rutube не работает третьи сутки после кибератаки
Россия и мир
Фото: скриншот страницы rutube.ru
Российский видеохостинг Rutube, который в понедельник 9 мая был атакован хакерами, по-прежнему недоступен. Представители видеосервиса сообщили, что над устранением последствий кибератаки работают несколько экспертных команд.
«Работы очень много, потому что инфраструктура Rutube довольно большая и комплексная. Сейчас мы стараемся найти во всех частях инфраструктуры Rutube весь инструментарий хакеров, чтобы перекрыть им возможные пути возвращения», — сообщил Денис Гойденко, руководитель отдела реагирования на угрозы ИБ экспертного центра безопасности Positive Technologies, специалисты которого привлечены к решению проблемы.
В понедельник пресс-служба Rutube сообщила, что видеохостинг подвергся «крупнейшей в истории компании кибератаке». Позже в компании уточнили, что третьим лицам не удалось получить доступ к видеоархиву, вся библиотека, включая пользовательский контент, по-прежнему сохранена на сервисе. Также представители видеохостинга опровергли информацию об утере исходного кода сайта.
По словам разработчиков, хорошо спланированная атака была проведена «по заказу». «Кто-то очень хотел помешать RUTUBE показать парад Победы и праздничный салют», — написали разработчики в телеграм-канале.
Российский видеохостинг был запущен в 2006 году. В последнее время государственным и муниципальным учреждениям было рекомендовано перенести свой контент с американской платформы YouTube на российскую площадку. Количество посещений Rutube выросло с 7,7 миллиона в январе 2022 года до 50,1 миллиона в марте.
«Работы очень много, потому что инфраструктура Rutube довольно большая и комплексная. Сейчас мы стараемся найти во всех частях инфраструктуры Rutube весь инструментарий хакеров, чтобы перекрыть им возможные пути возвращения», — сообщил Денис Гойденко, руководитель отдела реагирования на угрозы ИБ экспертного центра безопасности Positive Technologies, специалисты которого привлечены к решению проблемы.
В понедельник пресс-служба Rutube сообщила, что видеохостинг подвергся «крупнейшей в истории компании кибератаке». Позже в компании уточнили, что третьим лицам не удалось получить доступ к видеоархиву, вся библиотека, включая пользовательский контент, по-прежнему сохранена на сервисе. Также представители видеохостинга опровергли информацию об утере исходного кода сайта.
По словам разработчиков, хорошо спланированная атака была проведена «по заказу». «Кто-то очень хотел помешать RUTUBE показать парад Победы и праздничный салют», — написали разработчики в телеграм-канале.
Российский видеохостинг был запущен в 2006 году. В последнее время государственным и муниципальным учреждениям было рекомендовано перенести свой контент с американской платформы YouTube на российскую площадку. Количество посещений Rutube выросло с 7,7 миллиона в январе 2022 года до 50,1 миллиона в марте.
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