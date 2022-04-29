В столице Хакасии горят около 30 строений в дачном массиве

15.24 Пятница, 6 мая 2022
Россия и мир
Фото: ГУ МЧС по республике Хакасия/19.mchs.gov.ru
В Абакане крупный пожар в дачном массиве в районе горы Самохвал. Площадь пожара составляет 10 тысяч кв. м., сообщили в региональном МЧС.

На момент прибытия огнеборцев горели заборы и несколько дачных построек, в считанные минуты огонь перекинулся по сухой траве на другие постройки, огнем охвачены порядка 30 различных строений, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Хакасия.

Пострадала женщина 1944 года рождения, ее передали медработникам. Пожар тушат 62 человека и 17 единиц техники.

Ранее пожарным в Хакасии удалось остановить распространение огня на дачных участках в Черногорске, где пал травы перешел на заборы и возникла угроза для жилых построек.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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