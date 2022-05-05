Суд в Беларуси приговорил россиянку Софью Сапегу к 6 годам лишения свободы
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Суд в Беларуси приговорил гражданку России Софью Сапегу к 6 годам лишения свободы.
Ей было предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям УК. Суд посчитал ее виновной в разжигании социальной вражды и в незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни, сообщает издание Белта. Отбывать наказание Сапега будет в колонии общего режима.
Приговор в законную силу не вступил.
Софья Сапега и ее друг журналист, политический активист Роман Протасевич были задержаны белорусским властями в мае 2021 года в аэропорту Минска. СМИ сообщали, что самолет, летевший из Афин в Вильнюс, получил от диспетчеров сообщение о минировании, пилотам пришлось посадить самолет в Минске. При этом двух пассажиров лайнера – Сапегу и Протасевича задержали в аэропорту. Информация о минировании не подтвердилась.
Суд над россиянкой начался 28 марта. Процесс объявили закрытым.
Правозащитники полагают, что Сапегу задержали с целью оказать давление на журналиста Протасевича, основателя оппозиционного телеграм-канала, который освещал массовые протесты в стране.
Ей было предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям УК. Суд посчитал ее виновной в разжигании социальной вражды и в незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни, сообщает издание Белта. Отбывать наказание Сапега будет в колонии общего режима.
Приговор в законную силу не вступил.
Софья Сапега и ее друг журналист, политический активист Роман Протасевич были задержаны белорусским властями в мае 2021 года в аэропорту Минска. СМИ сообщали, что самолет, летевший из Афин в Вильнюс, получил от диспетчеров сообщение о минировании, пилотам пришлось посадить самолет в Минске. При этом двух пассажиров лайнера – Сапегу и Протасевича задержали в аэропорту. Информация о минировании не подтвердилась.
Суд над россиянкой начался 28 марта. Процесс объявили закрытым.
Правозащитники полагают, что Сапегу задержали с целью оказать давление на журналиста Протасевича, основателя оппозиционного телеграм-канала, который освещал массовые протесты в стране.
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