Банк России предупредил о задержках операций в системе быстрых платежей
Россия и мир
Фото: Центральный Банк России/cbr.ru
Банк России сообщил о технических работах, в результате которых обработка операций в системе быстрых платежей замедлена.
«В настоящее время в связи с техническими работами наблюдается замедление обработки операций в сервисах платежной системы Банка России, а также в СПФС (системе передачи финансовых сообщений — прим. ред.). Часть операций может проходить медленнее, либо их придется повторить позднее», — сообщили в ЦБ, уточнив, что все средства клиентов сохранны.
Ранее о сбоях в СБП сообщали клиенты нескольких крупных банков.
Система быстрых платежей разработана Банком России и АО «Национальная система платежных карт». Сервис позволяет совершать межбанковские переводы по номеру мобильного телефона круглосуточно без комиссии (или с незначительной комиссией), оплачивать покупки по QR-коду и получать выплаты от организаций. К системе подключены более 200 банков.
UPD. В ЦБ сообщили, что все сервисы платежной системы Банка России и СПФС снова работают в обычном режиме.
«В настоящее время в связи с техническими работами наблюдается замедление обработки операций в сервисах платежной системы Банка России, а также в СПФС (системе передачи финансовых сообщений — прим. ред.). Часть операций может проходить медленнее, либо их придется повторить позднее», — сообщили в ЦБ, уточнив, что все средства клиентов сохранны.
Ранее о сбоях в СБП сообщали клиенты нескольких крупных банков.
Система быстрых платежей разработана Банком России и АО «Национальная система платежных карт». Сервис позволяет совершать межбанковские переводы по номеру мобильного телефона круглосуточно без комиссии (или с незначительной комиссией), оплачивать покупки по QR-коду и получать выплаты от организаций. К системе подключены более 200 банков.
UPD. В ЦБ сообщили, что все сервисы платежной системы Банка России и СПФС снова работают в обычном режиме.
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