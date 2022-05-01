В центре Москвы блогер Некоглай на Porsche попал в ДТП, сообщается о жертвах

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

Популярный блогер Некоглай (Николай Лебедев) сообщил, что попал в серьезное ДТП в районе Белорусского вокзала в Москве. В телеграм-канале он опубликовал видео с разбитым Porsche на месте аварии.В СМИ появилась информация, что в ДТП погиб человек – водитель машины каршеринга, якобы врезавшейся в Porsche на большой скорости, официального подтверждения этих данных пока нет.По словам блогера, с ним в машине был боец ММА Асхаб Магомедов. Оба получили травмы.В департаменте транспорта Москвы сообщили, что в районе Белорусского вокзала ночью столкнулись три автомобиля.