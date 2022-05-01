В центре Москвы блогер Некоглай на Porsche попал в ДТП, сообщается о жертвах
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Популярный блогер Некоглай (Николай Лебедев) сообщил, что попал в серьезное ДТП в районе Белорусского вокзала в Москве. В телеграм-канале он опубликовал видео с разбитым Porsche на месте аварии.
В СМИ появилась информация, что в ДТП погиб человек – водитель машины каршеринга, якобы врезавшейся в Porsche на большой скорости, официального подтверждения этих данных пока нет.
По словам блогера, с ним в машине был боец ММА Асхаб Магомедов. Оба получили травмы.
В департаменте транспорта Москвы сообщили, что в районе Белорусского вокзала ночью столкнулись три автомобиля.
В СМИ появилась информация, что в ДТП погиб человек – водитель машины каршеринга, якобы врезавшейся в Porsche на большой скорости, официального подтверждения этих данных пока нет.
По словам блогера, с ним в машине был боец ММА Асхаб Магомедов. Оба получили травмы.
В департаменте транспорта Москвы сообщили, что в районе Белорусского вокзала ночью столкнулись три автомобиля.
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