Директор «Водоканала» Урая рискует оказаться под судом за мошенничество

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Депутаты города Урай обратили внимание полиции на действия руководства акционерного общества «Водоканал». По их обращению полицейские провели проверку и действительно усмотрели в деятельности директора компании Анжелы Борисовой признаки мошенничества, - пишет издание «Правда УРФО».Среди нарушений, про которые писали урайские депутаты в полицию, — заправка «казённым» бензином личного автомобиля, и трата денег АО на благотворительность. Кроме того, указывалось, что руководство «Водоканала», возможно, участвует в коррупционных схемах.Изучение деятельности АО «Водоканал» продолжается. Если все факты подтвердятся, Анжела Борисова предстанет перед судом как минимум по статье 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»).