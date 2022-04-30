Директор «Водоканала» Урая рискует оказаться под судом за мошенничество
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
Депутаты города Урай обратили внимание полиции на действия руководства акционерного общества «Водоканал». По их обращению полицейские провели проверку и действительно усмотрели в деятельности директора компании Анжелы Борисовой признаки мошенничества, - пишет издание «Правда УРФО».
Среди нарушений, про которые писали урайские депутаты в полицию, — заправка «казённым» бензином личного автомобиля, и трата денег АО на благотворительность. Кроме того, указывалось, что руководство «Водоканала», возможно, участвует в коррупционных схемах.
Изучение деятельности АО «Водоканал» продолжается. Если все факты подтвердятся, Анжела Борисова предстанет перед судом как минимум по статье 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»).
Среди нарушений, про которые писали урайские депутаты в полицию, — заправка «казённым» бензином личного автомобиля, и трата денег АО на благотворительность. Кроме того, указывалось, что руководство «Водоканала», возможно, участвует в коррупционных схемах.
Изучение деятельности АО «Водоканал» продолжается. Если все факты подтвердятся, Анжела Борисова предстанет перед судом как минимум по статье 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»).
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