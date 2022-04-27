«Автотор», выпускающий BMW и KIA, выделил сотрудникам участки под огороды из-за непростого экономического положения
Россия и мир
Фото: сайт компании Автотор/avtotor.ru
Компания «Автотор», выпускающая автомобили брендов BMW, KIA, Hyundai в Калининградской области, выделила своим работникам земельные участки под огороды.
«В связи с непростым экономическим положением, в котором оказалось предприятие, Автотор реализует системные меры для сохранения и дополнительной социальной поддержки коллектива завода <…> Акционерами и руководством было принято решение выделить на безвозмездной основе всем желающим земельные участки для обустройства огородов», — говорится в сообщении на сайте предприятия.
Размер участков – по 1000 кв. метров. Для работников выделено два земельных массива общей площадью 300 га в районе поселков Холмогоровка и Люблино. Участки полностью подготовлены к посевным работам, земля вспахана и проборонована, уточнили в компании.
«В настоящее время многие автоторовцы уже начали осваивать территорию. Для обеспечения будущего урожая на огородах заводчан на Автотор организована продажа высококачественного семенного картофеля отечественного производства», — добавили на предприятии.
Основанное в 1994 году калининградское предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов, отмечается на сайте компании.
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил журналистам, что автомобильные компании Kia и Hyundai продолжают производство в России в сокращенных объемах, в том числе на Автоторе. Однако позже в головном офисе Hyundai Motor эту информацию опровергли, отметив, что предприятие приостановило деятельность на территории России на неопределенный срок.
«В связи с непростым экономическим положением, в котором оказалось предприятие, Автотор реализует системные меры для сохранения и дополнительной социальной поддержки коллектива завода <…> Акционерами и руководством было принято решение выделить на безвозмездной основе всем желающим земельные участки для обустройства огородов», — говорится в сообщении на сайте предприятия.
Размер участков – по 1000 кв. метров. Для работников выделено два земельных массива общей площадью 300 га в районе поселков Холмогоровка и Люблино. Участки полностью подготовлены к посевным работам, земля вспахана и проборонована, уточнили в компании.
«В настоящее время многие автоторовцы уже начали осваивать территорию. Для обеспечения будущего урожая на огородах заводчан на Автотор организована продажа высококачественного семенного картофеля отечественного производства», — добавили на предприятии.
Основанное в 1994 году калининградское предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов, отмечается на сайте компании.
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил журналистам, что автомобильные компании Kia и Hyundai продолжают производство в России в сокращенных объемах, в том числе на Автоторе. Однако позже в головном офисе Hyundai Motor эту информацию опровергли, отметив, что предприятие приостановило деятельность на территории России на неопределенный срок.
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