Суд заключил под стражу москвича, обвиняемого в броске «коктейля Молотова» в полицейский автобус
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Хамовнический суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца в отношении москвича, которого обвиняют в том, что он бросил «коктейль Молотова» в полицейский автобус.
На сайте суда указано, что мужчина обвиняется по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»), по этой статье ему грозит от 12 до 20 лет тюрьмы либо пожизненное лишение свободы.
По сообщениям телеграм-каналов, обвиняемый – 45-летний отец троих детей, выпускник философского факультета РГГУ. В суде он сказал, что планировал нанести ущерб только транспортному средству и не знал, что внутри кто-то находится.
2 мая в центре Москвы мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в полицейский автозак у гостиницы «Метрополь». Огонь удалось быстро потушить.
Также в ночь на 4 мая в Нижневартовске неизвестные бросили две бутылки с «коктейлями Молотова» в военкомат на улице Мира, в результате загорелась деревянная обшивка. Огонь удалось оперативно потушить. Полицейские обнаружили на месте ещё одну бутылку с «коктейлем».
На сайте суда указано, что мужчина обвиняется по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»), по этой статье ему грозит от 12 до 20 лет тюрьмы либо пожизненное лишение свободы.
По сообщениям телеграм-каналов, обвиняемый – 45-летний отец троих детей, выпускник философского факультета РГГУ. В суде он сказал, что планировал нанести ущерб только транспортному средству и не знал, что внутри кто-то находится.
2 мая в центре Москвы мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в полицейский автозак у гостиницы «Метрополь». Огонь удалось быстро потушить.
Также в ночь на 4 мая в Нижневартовске неизвестные бросили две бутылки с «коктейлями Молотова» в военкомат на улице Мира, в результате загорелась деревянная обшивка. Огонь удалось оперативно потушить. Полицейские обнаружили на месте ещё одну бутылку с «коктейлем».
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