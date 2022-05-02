Первый руководитель независимой Белоруссии Шушкевич умер в возрасте 87 лет
Россия и мир
Фото: Юлия Кольтенберг/Вечерние ведомости
Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на жену Шушкевича.
Весной политик перенес COVID-19 и дважды был госпитализирован. По словам вдовы Шушкевича, у него поднялось давление, он ушел из жизни
3 мая.
В последние годы жизни Шушкевич проживал в Белоруссии, выступал с лекциями в университетах Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Украины, России, США и других стран.
8 декабря 1991 года Станислав Шушкевич, президент РФ Борис Ельцин и президент Украины Леонид Кравчук подписали Беловежские соглашения («Соглашения о создании Содружества Независимых Государств»). Документ констатировал прекращение существования СССР.
Весной политик перенес COVID-19 и дважды был госпитализирован. По словам вдовы Шушкевича, у него поднялось давление, он ушел из жизни
3 мая.
В последние годы жизни Шушкевич проживал в Белоруссии, выступал с лекциями в университетах Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Украины, России, США и других стран.
8 декабря 1991 года Станислав Шушкевич, президент РФ Борис Ельцин и президент Украины Леонид Кравчук подписали Беловежские соглашения («Соглашения о создании Содружества Независимых Государств»). Документ констатировал прекращение существования СССР.
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