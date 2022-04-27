Шри-Ланка планирует признать карты «Мир» в 2022 году

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

Посол Шри-Ланки в России Джанита Абейвикрема Лиянаге заявила, что власти страны намерены признать платежную систему «Мир» уже в текущем году.«Этот вопрос решен. В этом году она заработает», — сказала она в интервью ТАСС. По ее словам, за перелеты на авиалиниях Шри-Ланки уже можно расплачиваться в рублях.Добавим, что с 1 мая власти Шри-Ланки отменили обязательный бюллетень о полной вакцинации от COVID-19 при посещении общественных мест.Ранее в стране зафиксировали падение туристического потока – в апреле количество прибывающих туристов сократилось на 40%.Напомним, островное государство переживает крупнейший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. Ухудшение экономического положения привело к массовым антиправительственным протестам в стране.