Северная Корея вновь запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря

09.11 Среда, 4 мая 2022
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Правительство Японии заявило в среду, что КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря, об этом пишет агентство Kyodo. Предположительно речь идет о баллистической ракете.

Информационное агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных также сообщает о запуске неопознанного снаряда. Подробности выясняют военные аналитики.

17 апреля пресс-служба минобороны Японии сообщила, что КНДР выполнила пуски нескольких ракет неустановленного типа.

В конце марта Северная Корея провела испытательный запуск новой межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17». Ракета пролетела 1090 километров за 4052 секунды на максимальной высоте 6248 километров. Снаряд «точно поразил заданный район» в Японском море, подтвердили в КНДР. Это был первый запуск межконтинентальной баллистической ракеты КНДР с 2017 года. В 2018 году Пхеньян объявил мораторий на ядерные испытания и испытания межконтинентальных баллистических ракет.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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