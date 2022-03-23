КНДР подтвердила запуск межконтинентальной баллистической ракеты в Японское море

10.23 Пятница, 25 марта 2022
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Северная Корея заявила, что в четверг по прямому приказу Ким Чен Ына успешно провела испытательный запуск новой межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17». Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

Межконтинентальная баллистическая ракета пролетела 1090 километров за 4052 секунды на максимальной высоте 6248 километров, пишет агентство. Снаряд «точно поразил заданный район» в Японском море. В Минобороны Японии позже заявили, что ракета упала в 150 км к западу от полуострова Осима на самом северном острове Хоккайдо, в пределах японской исключительной экономической зоны. Также в японском минобороны обратили внимание на то, что испытанная КНДР ракета способна достичь любой точки на территории США.

На экстренном заседании Совета национальной безопасности президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин решительно осудил запуск ракеты. Также власти США призвали Пхеньян «немедленно прекратить свои дестабилизирующие действия».

«Рёнхап» сообщает, что Ким Чен Ын, осмотрев место испытания, подчеркнул, что его страна будет «полностью готова к давней конфронтации с империалистами США». «Новое стратегическое оружие КНДР заставит весь мир еще раз ясно осознать мощь наших стратегических вооруженных сил», — заявил лидер КНДР. По его словам, любые силы, посягающие на безопасность страны, должны осознавать, что им придется заплатить «дорогую цену».

Запуск в четверг стал первым запуском межконтинентальной баллистической ракеты КНДР с 2017 года. В 2018 году Пхеньян объявил мораторий на ядерные испытания и испытания межконтинентальных баллистических ракет. Решение было принято по итогам первого саммита с США о денуклеаризации КНДР в обмен на гарантии безопасности и отмену санкций со стороны Вашингтона. Однако позже КНДР исключили денуклеаризацию из повестки, заявив, что Белый дом затягивает переговоры.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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