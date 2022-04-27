Банк России снизил ключевую ставку с 17% до 14% годовых
Россия и мир
Фото: Центральный Банк России/cbr.ru
Совет директоров Банка России 29 апреля принял решение снизить ключевую ставку с 17% до 14% годовых.
Внешние условия для российской экономики остаются сложными и ограничивают экономическую деятельность, однако риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать, что создало условия для снижения ключевой ставки, сообщает регулятор.
«Последние недельные данные указывают на замедление текущих темпов роста цен за счет укрепления рубля и охлаждения потребительской активности», — сообщает пресс-служба Банка России.
Инфляция. По прогнозу ЦБ, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 18-23% в 2022 году, снизится до 5-7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году. По оценке ЦБ на 22 апреля, годовая инфляция составила 17,6% (после 16,7% в марте).
ВВП. По базовому прогнозу Банка России, в 2022 году ВВП сократится на 8–10%. «В 2023 году российская экономика перейдет к постепенному росту в условиях структурной перестройки», — сообщили в ЦБ.
Внешние условия для российской экономики остаются сложными и ограничивают экономическую деятельность, однако риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать, что создало условия для снижения ключевой ставки, сообщает регулятор.
«Последние недельные данные указывают на замедление текущих темпов роста цен за счет укрепления рубля и охлаждения потребительской активности», — сообщает пресс-служба Банка России.
Инфляция. По прогнозу ЦБ, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 18-23% в 2022 году, снизится до 5-7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году. По оценке ЦБ на 22 апреля, годовая инфляция составила 17,6% (после 16,7% в марте).
ВВП. По базовому прогнозу Банка России, в 2022 году ВВП сократится на 8–10%. «В 2023 году российская экономика перейдет к постепенному росту в условиях структурной перестройки», — сообщили в ЦБ.
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