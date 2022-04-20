Голикова сообщила, что в России 681 тысяча официально зарегистрированных безработных

15.14 Пятница, 29 апреля 2022
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Вице-премьер Татьяна Голикова на заседании межведомственной рабочей группы по ситуации на рынке труда сообщила, что в России число официально зарегистрированных безработных составляет 681 тыс. человек.

«По-прежнему численность зарегистрированных безработных практически не меняется по сравнению с началом марта. Я напомню, что на 1 марта этого года численность зарегистрированных безработных составляла 682,8 тыс. человек, на 25 апреля — это 681 тыс. человек», — сказала Голикова (цитата по ТАСС).

Ранее первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак сообщил, что в России 600 тысяч человек ушли в простой или находятся под риском увольнения на фоне ухода иностранного бизнеса. «До начала СВО в иностранных компаниях из недружественных стран трудились примерно 2 миллиона человек. Сейчас 600 тысяч – ушли в простой или оказались под риском увольнения. В этой ситуации необходимо сохранить предприятия и рабочие места», — сказал Турчак.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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