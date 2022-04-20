В Госдуме предложили штрафовать за демонстрацию «альтернативного флага» России
Россия и мир
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Председатель комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев сообщил, что в ГД разрабатываются поправки об ответственности за пропаганду и демонстрацию экстремистской символики.
«Мы видим, что сейчас из за рубежа нам пытаются навязать, например, альтернативный флаг России. Мы уже обратились в Генпрокуратуру с предложением признать материалы, его пропагандирующие, экстремистскими. Установление ответственности — следующий логичный шаг», — заявил депутат.
Он напомнил, что за демонстрацию и изготовление нацистской атрибутики КоАП предусматривает штрафы до 100 тыс. рублей. Наказание по новым поправкам «могло бы стать аналогичным», сказал Пискарев.
«Мы видим, что сейчас из за рубежа нам пытаются навязать, например, альтернативный флаг России. Мы уже обратились в Генпрокуратуру с предложением признать материалы, его пропагандирующие, экстремистскими. Установление ответственности — следующий логичный шаг», — заявил депутат.
Он напомнил, что за демонстрацию и изготовление нацистской атрибутики КоАП предусматривает штрафы до 100 тыс. рублей. Наказание по новым поправкам «могло бы стать аналогичным», сказал Пискарев.
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