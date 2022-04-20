В Госдуме предлагают штрафовать за ввоз незарегистрированных лекарств, рекомендованных ВОЗ
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
За ввоз и продажу иностранных лекарств, которые рекомендованы ВОЗ, но не прошли регистрацию в России, в Госдуме предлагается ввести штрафы. Соответствующий документ депутаты могут принять 17 мая, пишут «Известия».
Для граждан предлагается сумма штрафа от 75 до 200 тысяч рублей, для должностных лиц – от 150 до 600 тысяч. Индивидуальным предпринимателям грозит также от 150 до 600 тыс. рублей или административное приостановление деятельности до 90 суток. Юрлица предлагается штрафовать на сумму от 2 до 6 млн рублей, им также грозит приостановление деятельности до 90 суток.
«В России уже существует исторически сложившаяся и серьезная система контроля лекарственных средств. Она себя хорошо зарекомендовала. Нормы и требования к таким лекарствам четко прописаны и жестко соблюдаются контролирующими структурами. Поэтому мы не должны рассчитывать на чей-то международный опыт, пусть у нас поучатся», — пояснил смысл инициативы первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов (цитата по «Известиям»).
Ранее в Росздравнадзоре сообщили, что пока ни один из зарубежных производителей не заявил о прекращении поставок фармпрепаратов в Россию, об этом рассказали дистрибьютеры на совещании в ведомстве. Кроме того, с некоторыми иностранными фармпроизводителями ведутся переговоры об увеличении объемов поставок.
Для граждан предлагается сумма штрафа от 75 до 200 тысяч рублей, для должностных лиц – от 150 до 600 тысяч. Индивидуальным предпринимателям грозит также от 150 до 600 тыс. рублей или административное приостановление деятельности до 90 суток. Юрлица предлагается штрафовать на сумму от 2 до 6 млн рублей, им также грозит приостановление деятельности до 90 суток.
«В России уже существует исторически сложившаяся и серьезная система контроля лекарственных средств. Она себя хорошо зарекомендовала. Нормы и требования к таким лекарствам четко прописаны и жестко соблюдаются контролирующими структурами. Поэтому мы не должны рассчитывать на чей-то международный опыт, пусть у нас поучатся», — пояснил смысл инициативы первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов (цитата по «Известиям»).
Ранее в Росздравнадзоре сообщили, что пока ни один из зарубежных производителей не заявил о прекращении поставок фармпрепаратов в Россию, об этом рассказали дистрибьютеры на совещании в ведомстве. Кроме того, с некоторыми иностранными фармпроизводителями ведутся переговоры об увеличении объемов поставок.
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