«Интерфакс»: суд решил освободить досрочно экс-главу Минэкономразвития Улюкаева
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Суд в Твери удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении экс-главы Министерства экономического развития РФ Алексея Улюкаева, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
По данным агентства, Улюкаев может быть освобожден уже к середине мая. Прокуратура и администрация колонии «не были против условно-досрочного освобождения, отметили его хорошее поведение», сообщил источник.
Официального подтверждения информации пока нет.
Алексей Улюкаев был задержан в ноябре 2016 года в связи с громким коррупционным скандалом. 15 декабря 2017 года Замоскворецкий районный суд признал его виновным в вымогательстве взятки в особо крупном размере и приговорил к 8 годам строгого режима, а также штрафу в 130 миллионов рублей. В суде бывший министр свою вину не признал. Многие общественные деятели и политики выступали с критикой приговора.
Улюкаев отбывает наказание в исправительной колонии №1 под Тверью.
28 апреля Южно-Сахалинский городской суд приговорил бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина к 15 годам колонии строгого режима по так называемому «избирательному делу». Также он должен выплатить штраф в 500 миллионов рублей. Это уже второе уголовное дело Хорошавина, первый приговор суд вынес в 2018 году.
Хорошавин был задержан в своем рабочем кабинете 4 марта 2015 года. В ходе обысков у него был изъят 1 млрд рублей наличными в разной валюте, а также множество ювелирных изделий. По версии следствия, Хорошавин систематически через посредников получал от местных предпринимателей крупные взятки.
По данным агентства, Улюкаев может быть освобожден уже к середине мая. Прокуратура и администрация колонии «не были против условно-досрочного освобождения, отметили его хорошее поведение», сообщил источник.
Официального подтверждения информации пока нет.
Алексей Улюкаев был задержан в ноябре 2016 года в связи с громким коррупционным скандалом. 15 декабря 2017 года Замоскворецкий районный суд признал его виновным в вымогательстве взятки в особо крупном размере и приговорил к 8 годам строгого режима, а также штрафу в 130 миллионов рублей. В суде бывший министр свою вину не признал. Многие общественные деятели и политики выступали с критикой приговора.
Улюкаев отбывает наказание в исправительной колонии №1 под Тверью.
28 апреля Южно-Сахалинский городской суд приговорил бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина к 15 годам колонии строгого режима по так называемому «избирательному делу». Также он должен выплатить штраф в 500 миллионов рублей. Это уже второе уголовное дело Хорошавина, первый приговор суд вынес в 2018 году.
Хорошавин был задержан в своем рабочем кабинете 4 марта 2015 года. В ходе обысков у него был изъят 1 млрд рублей наличными в разной валюте, а также множество ювелирных изделий. По версии следствия, Хорошавин систематически через посредников получал от местных предпринимателей крупные взятки.
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