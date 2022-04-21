Экс-глава Сахалина осужден на 15 лет колонии по второму уголовному делу о коррупции

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

Южно-Сахалинский городской суд приговорил бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина к 15 годам колонии строгого режима. Также он должен выплатить штраф в 500 миллионов рублей, сообщают сахалинские СМИ из зала суда.Судья зачитывала приговор четыре дня. Хорошавина признали виновным в коррупции по так называемому «избирательному делу». По версии следствия, он возглавлял организованную группу с целью получения взяток у лиц, которые планировали баллотироваться в депутаты городской думы. В деле 10 эпизодов на сумму от 2 до 10 миллионов рублей.Фигурантом уголовного дела, помимо Хорошавина, стал бывший вице-мэр Южно-Сахалинска Алексей Лескин. Суд приговорил его к 9 годам колонии строгого режима, его взяли под стражу в зале суда. Еще два фигуранта объявлены в международный розыск.Экс-глава Сахалина намерен обжаловать приговор.9 февраля 2018 года Южно-Сахалинский городской суд вынес Хорошавину первый приговор по коррупционному делу. Экс-губернатор тогда получил 13 лет колонии и штраф в 500 миллионов рублей.Хорошавин был задержан в своем рабочем кабинете 4 марта 2015 года. В ходе обысков у него был изъят 1 млрд рублей наличными в разной валюте, а также множество ювелирных изделий. По версии следствия, Хорошавин систематически через посредников получал от местных предпринимателей крупные взятки. С формулировкой «в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации» Хорошавин, находящийся в СИЗО, был освобожден от должности 25 марта 2015 года.Александр Хорошавин был губернатором Сахалинской области с 2007 по 2015 год.