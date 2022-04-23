В Ишиме крупный пожар в торгово-выставочном центре
Россия и мир
Фото: страница ВКонтакте администрации Ишима
В городе Ишиме Тюменской области горит торгово-выставочный центр «Гагаринский». Возгорание произошло на крыше здания.
Администрация города сообщает, что борьбу с огнем ведут шесть пожарных расчетов, на место прибыла автовышка. Пожарные вскрыли крышу здания и ведут проливку.
Сообщается, что крыша горит по всему периметру. Ситуацию осложняет сильный ветер.
ТВЦ расположен в центре города, на площади в 3290 квадратных метров находятся 89 бутиков. На сайте ТВЦ сообщается, что здание «имеет высокую проходимость и посещаемость, в шаговой доступности располагается городская администрация». Площадь второго этажа занимает гипермаркет детских товаров. Ежедневно центр посещают 1200 человек.
Местные СМИ пишут, что здание «представляет собой лабиринт с нескончаемыми коридорами». Данных о пострадавших нет.
Администрация города сообщает, что борьбу с огнем ведут шесть пожарных расчетов, на место прибыла автовышка. Пожарные вскрыли крышу здания и ведут проливку.
Сообщается, что крыша горит по всему периметру. Ситуацию осложняет сильный ветер.
ТВЦ расположен в центре города, на площади в 3290 квадратных метров находятся 89 бутиков. На сайте ТВЦ сообщается, что здание «имеет высокую проходимость и посещаемость, в шаговой доступности располагается городская администрация». Площадь второго этажа занимает гипермаркет детских товаров. Ежедневно центр посещают 1200 человек.
Местные СМИ пишут, что здание «представляет собой лабиринт с нескончаемыми коридорами». Данных о пострадавших нет.
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