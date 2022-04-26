В Тульской области сотрудник Росгвардии при задержании выстрелил в пациента, он скончался
Россия и мир
Фото: Вечерние ведомости
В Тульской области возбуждено уголовное дело по факту происшествия в Киреевской районной больнице, сообщает СК РФ по Тульской области.
По данным следователей, 28 апреля в ГУЗ «Киреевская районная больница» 42-летний пациент, вооруженный ножом, угрожал медицинскому персоналу. На место выехали сотрудники Росгвардии, которым пришлось применить табельное оружие.
«Не желая подчиняться законным требованиям сотрудников правоохранительных органов, пациент напал с ножом на сотрудника Росгвардии, после чего последний произвел выстрел в сторону мужчины из табельного оружия. От полученного ранения нападавший скончался», — сообщили в следственном комитете. Следствием будет дана правовая оценка как действиям нападавшего, так и действиям сотрудника Росгвардии.
Ранее в местных пабликах писали, что пациент находился на лечении после реанимации, куда он попал на фоне алкогольного отравления. Также в телеграм-каналах сообщали, что некоторым сотрудникам больницы пришлось выпрыгнуть в окно, чтобы укрыться от преследований пациента с ножом.
В пресс-службе министерства здравоохранения Тульской области ТАСС сообщили, что пострадавших среди других пациентов и медперсонала нет. После случившегося в больнице проведут внеплановую ведомственную проверку.
По данным следователей, 28 апреля в ГУЗ «Киреевская районная больница» 42-летний пациент, вооруженный ножом, угрожал медицинскому персоналу. На место выехали сотрудники Росгвардии, которым пришлось применить табельное оружие.
«Не желая подчиняться законным требованиям сотрудников правоохранительных органов, пациент напал с ножом на сотрудника Росгвардии, после чего последний произвел выстрел в сторону мужчины из табельного оружия. От полученного ранения нападавший скончался», — сообщили в следственном комитете. Следствием будет дана правовая оценка как действиям нападавшего, так и действиям сотрудника Росгвардии.
Ранее в местных пабликах писали, что пациент находился на лечении после реанимации, куда он попал на фоне алкогольного отравления. Также в телеграм-каналах сообщали, что некоторым сотрудникам больницы пришлось выпрыгнуть в окно, чтобы укрыться от преследований пациента с ножом.
В пресс-службе министерства здравоохранения Тульской области ТАСС сообщили, что пострадавших среди других пациентов и медперсонала нет. После случившегося в больнице проведут внеплановую ведомственную проверку.
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