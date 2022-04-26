В Тульской области сотрудник Росгвардии при задержании выстрелил в пациента, он скончался

15.02 Четверг, 28 апреля 2022
Россия и мир
Фото: Вечерние ведомости
В Тульской области возбуждено уголовное дело по факту происшествия в Киреевской районной больнице, сообщает СК РФ по Тульской области.

По данным следователей, 28 апреля в ГУЗ «Киреевская районная больница» 42-летний пациент, вооруженный ножом, угрожал медицинскому персоналу. На место выехали сотрудники Росгвардии, которым пришлось применить табельное оружие.

«Не желая подчиняться законным требованиям сотрудников правоохранительных органов, пациент напал с ножом на сотрудника Росгвардии, после чего последний произвел выстрел в сторону мужчины из табельного оружия. От полученного ранения нападавший скончался», — сообщили в следственном комитете. Следствием будет дана правовая оценка как действиям нападавшего, так и действиям сотрудника Росгвардии.

Ранее в местных пабликах писали, что пациент находился на лечении после реанимации, куда он попал на фоне алкогольного отравления. Также в телеграм-каналах сообщали, что некоторым сотрудникам больницы пришлось выпрыгнуть в окно, чтобы укрыться от преследований пациента с ножом.

В пресс-службе министерства здравоохранения Тульской области ТАСС сообщили, что пострадавших среди других пациентов и медперсонала нет. После случившегося в больнице проведут внеплановую ведомственную проверку.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».

А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!


Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Свердловские медики спасли перенёсшего клиническую смерть мужчину
26 апреля 2022
Свердловчанина обвиняют в убийстве знакомого
26 апреля 2022
Нижнетагилец погиб после падения из окна третьего этажа
23 апреля 2022
СКР проводит проверку по факту смерти свердловчанки после взрыва газа
25 апреля 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Какие нарушения скрывает Нижне-Исетский лесопарк

Отсутствие внимания общественности позволяет неизвестным лицам заниматься на природной территории самоуправством?
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
18:16 Прогуляться по кладбищам приглашает жителей Екатеринбурга историк-архивист
17:53 Екатеринбуржца осудили за 50 налетов на магазины
17:45 Продукты питания в Свердловской области проверили на содержание антибиотиков
17:26 Россель, Чернецкий и Орлов отчитали Соловьева за его слова об Екатеринбурге
17:23 Глава «Союзмультфильма» рассказала, как оградить детей от опасного видеоконтента
16:59 Майская велопрогулка пройдет в Екатеринбурге 28 мая
16:24 Машинист автогрейдера обнаружил в Серове минометную мину
15:57 На Вторчермете в Екатеринбурге в машине нашли тела трех мужчин
15:22 Исторический сквер благоустроят к 300-летию Екатеринбурга
14:59 В Свердловской области выявили 248 новых случаев коронавируса
14:26 В Заречном микрорайоне Екатеринбурга неизвестные снимают колёса с автомобилей
13:54 Депутата Нижнетагильской городской думы лишили мандата из-за непредоставления информации о доходах
13:28 В Екатеринбурге активист вышел в пикет в поддержку «Вечерних ведомостей»
12:57 Куйвашев пожелал Соловьеву следить за своим языком после высказываний о Екатеринбурге
12:31 С 30 апреля в Свердловской области начинает действовать особый противопожарный режим
12:08 В Перми возбуждены уголовные дела в отношении подозреваемого в совершении смертельного ДТП и угона
11:57 В Екатеринбурге в пожаре на Мамина-Сибиряка пострадал 82-летний дедушка
11:55 Исследователи из Пермского Политеха нашли способ предотвратить разрушение дорог
11:48 2 и 3 мая «Горьковка» приглашает пермяков на новые выставки
11:43 В Прикамье более 7 тысяч собственников недвижимости официально оформили свои права в Росреестре
11:34 Судебные приставы сохранили прожиточный минимум более чем двум тысячам прикамцев
11:25 Как открыть спа-салон в 2022
11:21 На землях лесного фонда Свердловской области зафиксировали 3 пожара
10:57 Первая женщина-машинист на Свердловской магистрали приступила к работе
10:33 В Екатеринбурге ищут 43-летнюю женщину, пропавшую 22 апреля
Все новости
18:19 В Ишиме крупный пожар в торгово-выставочном центре
17:32 В Саратовской области во время учебного полета потерпел крушение вертолет
17:00 VK покупает у «Яндекса» агрегатор «Яндекс.Новости» и платформу «Дзен»
16:07 Мантуров: Haval, Kia и Hyundai продолжают сборку автомобилей в России
15:02 В Тульской области сотрудник Росгвардии при задержании выстрелил в пациента, он скончался
13:13 Турчак: в России 600 тысяч сотрудников иностранных компаний ушли в простой или под риском увольнения
12:18 Минфин внес в правительство проект о снижении ставки по льготной ипотеке до 9% с 1 мая
11:23 Росздравнадзор: ни один зарубежный фармпроизводитель не заявил о прекращении поставок лекарств в Россию
10:32 Экс-глава Сахалина осужден на 15 лет колонии по второму уголовному делу о коррупции
09:09 Компания Coty, владеющая брендами Max Factor и Rimmel, объявила об уходе из России
17:56 В отношении участника интеллектуальных игр Аскерова возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма
16:55 МИД РФ: состоялся обмен американца Рида на российского летчика Ярошенко
16:27 UNWTO сообщила о приостановке членства России в организации
15:48 Кудрин заявил, что инфляция в России по итогам года составит 20,7%
15:24 Канцлер Австрии опроверг сообщения об оплате российского газа в рублях
14:53 Количество погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери выросло до 19 человек
14:29 Вице-премьер Хуснуллин заявил, что потерявших работу будут переобучать на строителей
13:35 Сенатор Гибатдинов: в Ульяновской области 28 апреля объявят днем траура по погибшим в детском саду
13:13 Канцлер Нехаммер заявил, что Австрия приняла условия России об оплате газа в рублях
12:16 «Газпром» приостановил поставки газа в Болгарию и Польшу из-за неоплаты в рублях
11:50 Ирбитский мотоциклетный завод опроверг сообщения об уходе из России
11:02 Губернатор Гусев сообщил, что ПВО сбила беспилотник недалеко от Воронежа
10:15 На Дальнем Востоке завершено строительство российской части трансграничного моста в Китай
09:13 Губернатор Старовойт сообщил, что ночью в Курске сработала система ПВО
09:06 Губернатор Гладков сообщил о взрывах и пожаре на складе боеприпасов под Белгородом
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK