Компания Coty, владеющая брендами Max Factor и Rimmel, объявила об уходе из России
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Французско-американский производитель косметических продуктов Coty объявил, что прекращает свою деятельность в России, сообщает Reuters со ссылкой на производителя.
Издание пишет, что в 2021 году доля продаж концерна в России составляла 3%.
Компания владеет такими брендами, как Max Factor и Rimmel, занимается производством и продажей таких брендов, как Burberry, Calvin Klein, Davidoff, Gucci, Hugo Boss, Marc Jacobs и другими. В состав концерна входят более 80 парфюмерных брендов. В 2005 году Coty приобрела парфюмерный бизнес Unilever.
Издание пишет, что в 2021 году доля продаж концерна в России составляла 3%.
Компания владеет такими брендами, как Max Factor и Rimmel, занимается производством и продажей таких брендов, как Burberry, Calvin Klein, Davidoff, Gucci, Hugo Boss, Marc Jacobs и другими. В состав концерна входят более 80 парфюмерных брендов. В 2005 году Coty приобрела парфюмерный бизнес Unilever.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
В самолет рейса Екатеринбург – Сургут попала молния
20 апреля 2022
20 апреля 2022