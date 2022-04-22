МИД РФ: состоялся обмен американца Рида на российского летчика Ярошенко
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что 27 апреля состоялся обмен американца Тревора Рида на россиянина Константина Ярошенко.
«В результате длительного переговорного процесса 27 апреля состоялся обмен ранее осужденного в Российской Федерации гражданина США Тревора Рауди Рида на российского гражданина Константина Ярошенко, который американским судом в 2010 г. был приговорен к 20 годам лишения свободы», — написала Захарова в телеграм-канале.
Тревора Рауди Рида доставили в московский аэропорт «Внуково», откуда он вылетел в США. Супруга Константина Ярошенко сообщила «Известиям», что обмен Рида на ее мужа состоялся в Турции. Сейчас россиянин уже в Сочи.
Летчик Константин Ярошенко был задержан в Либерии в 2010 году, его обвиняли в преступном сговоре с целью транспортировки крупной партии наркотиков. Позже он был депортирован в США, где его приговорили к 20 годам тюрьмы. Ярошенко свою вину не признал. Российские дипломаты высказывали претензии американской стороне в том, что не были вовремя уведомлены о задержании пилота и не смогли оказать ему необходимую помощь. В 2017 году омбудсмен Татьяна Москалькова обращалась к президенту США Трампу с просьбой о помиловании Ярошенко.
Студент из Техаса Тревор Рид был задержан в Москве в августе 2019 года. По версии следствия, он поругался на улице с двумя женщинами, а потом оказал сопротивление полицейским, которые попытались доставить его в отдел. Сообщалось, что одного из полицейских Рид ударил и напал на второго. Головинский суд Москвы 30 июля 2020 года приговорил его к девяти годам колонии. Рид свою вину не признал. Срок он отбывал в Мордовии.
«В результате длительного переговорного процесса 27 апреля состоялся обмен ранее осужденного в Российской Федерации гражданина США Тревора Рауди Рида на российского гражданина Константина Ярошенко, который американским судом в 2010 г. был приговорен к 20 годам лишения свободы», — написала Захарова в телеграм-канале.
Тревора Рауди Рида доставили в московский аэропорт «Внуково», откуда он вылетел в США. Супруга Константина Ярошенко сообщила «Известиям», что обмен Рида на ее мужа состоялся в Турции. Сейчас россиянин уже в Сочи.
Летчик Константин Ярошенко был задержан в Либерии в 2010 году, его обвиняли в преступном сговоре с целью транспортировки крупной партии наркотиков. Позже он был депортирован в США, где его приговорили к 20 годам тюрьмы. Ярошенко свою вину не признал. Российские дипломаты высказывали претензии американской стороне в том, что не были вовремя уведомлены о задержании пилота и не смогли оказать ему необходимую помощь. В 2017 году омбудсмен Татьяна Москалькова обращалась к президенту США Трампу с просьбой о помиловании Ярошенко.
Студент из Техаса Тревор Рид был задержан в Москве в августе 2019 года. По версии следствия, он поругался на улице с двумя женщинами, а потом оказал сопротивление полицейским, которые попытались доставить его в отдел. Сообщалось, что одного из полицейских Рид ударил и напал на второго. Головинский суд Москвы 30 июля 2020 года приговорил его к девяти годам колонии. Рид свою вину не признал. Срок он отбывал в Мордовии.
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