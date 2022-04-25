UNWTO сообщила о приостановке членства России в организации
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Всемирная туристская организация (UNWTO) подтвердила, что Россия объявила о намерении выйти из ее состава. Об этом сообщается в соцсетях организации.
Соответствующая процедура выхода займет год, но при этом приостановка вступает в силу немедленно, говорится в сообщении.
Первая внеочередная сессия генеральной ассамблеи UNWTO проходит в Мадриде 27-28 апреля.
Всемирная туристская организация – межправительственное учреждение в системе ООН, объединяет 160 стран-участниц и более 500 аффилированных организаций. Генеральная ассамблея созывается раз в два года. Штаб-квартира организации находится в Мадриде.
В числе главных задач, указанных на официальном сайте организации, — продвижение туризма «как движущей силы экономического роста», создание условий для участников туристического рынка и развитие общедоступного туризма в странах мира.
Соответствующая процедура выхода займет год, но при этом приостановка вступает в силу немедленно, говорится в сообщении.
Первая внеочередная сессия генеральной ассамблеи UNWTO проходит в Мадриде 27-28 апреля.
Всемирная туристская организация – межправительственное учреждение в системе ООН, объединяет 160 стран-участниц и более 500 аффилированных организаций. Генеральная ассамблея созывается раз в два года. Штаб-квартира организации находится в Мадриде.
В числе главных задач, указанных на официальном сайте организации, — продвижение туризма «как движущей силы экономического роста», создание условий для участников туристического рынка и развитие общедоступного туризма в странах мира.
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