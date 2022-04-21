Кудрин заявил, что инфляция в России по итогам года составит 20,7%
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин на заседании Совета законодателей в среду заявил, что общий уровень инфляции в России, по предварительному прогнозу Минэкономразвития, составит 20,7%.
Падение уровня ВВП предварительно составит 8,8% (по более консервативному прогнозу – 12,4%). При этом предполагается, что инфляция в 2023 году составит 6%.
«Сейчас, конец года и следующий год, то есть почти полтора, два года, мы будем жить в очень сложной ситуации. Поэтому очень важно оценить свои силы и ресурсы», — сказал Кудрин (цитата по РИА Новости).
Добавим, что Минэкономразвития пока не публиковало официальный прогноз.
Падение уровня ВВП предварительно составит 8,8% (по более консервативному прогнозу – 12,4%). При этом предполагается, что инфляция в 2023 году составит 6%.
«Сейчас, конец года и следующий год, то есть почти полтора, два года, мы будем жить в очень сложной ситуации. Поэтому очень важно оценить свои силы и ресурсы», — сказал Кудрин (цитата по РИА Новости).
Добавим, что Минэкономразвития пока не публиковало официальный прогноз.
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