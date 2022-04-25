Канцлер Австрии опроверг сообщения об оплате российского газа в рублях
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Канцлер Австрии Карл Нехаммер назвал фейком информацию о том, что страна согласилась на условия оплаты российского газа в рублях. Об этом он сообщил в соцсетях.
«Конечно, OMV продолжит оплачивать поставки газа из России в евро. Австрия строго придерживается совместно согласованных санкций ЕС», — написал канцлер.
Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на Нехаммера о том, что австрийская нефтегазовая компания OMV приняла условия на оплату российского газа в рублях.
«Конечно, OMV продолжит оплачивать поставки газа из России в евро. Австрия строго придерживается совместно согласованных санкций ЕС», — написал канцлер.
Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на Нехаммера о том, что австрийская нефтегазовая компания OMV приняла условия на оплату российского газа в рублях.
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