Канцлер Нехаммер заявил, что Австрия приняла условия России об оплате газа в рублях
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил, что австрийская нефтегазовая компания OMV приняла условия на оплату российского газа в рублях. Об этом он сказал на пресс-конференции в среду.
«Мы, то есть OMV, приняли условия оплаты, как и правительство Германии. Они [условия] были признаны соответствующими условиям санкций. Для нас это было важно», — сказал Нехаммер (цитата по ТАСС).
Австрия — одна из стран ЕС, наиболее зависимых от поставок российского газа, пишет австрийская газета «Кронен цайтунг». Издание приводит данные исследования, по которым отказ от российского газа в стране возможен только к 2027 году, если Австрия сможет обеспечить временный «альтернативный импорт» и расширить применение альтернативных источников энергии. В австрийском министерстве окружающей среды предполагают, что к 2030 году потребление газа в стране упадет на треть, пишет издание.
В среду компания «Газпром» объявила о полной приостановке поставок российского газа в Польшу и Болгарию из-за неоплаты в рублях.
«Мы, то есть OMV, приняли условия оплаты, как и правительство Германии. Они [условия] были признаны соответствующими условиям санкций. Для нас это было важно», — сказал Нехаммер (цитата по ТАСС).
Австрия — одна из стран ЕС, наиболее зависимых от поставок российского газа, пишет австрийская газета «Кронен цайтунг». Издание приводит данные исследования, по которым отказ от российского газа в стране возможен только к 2027 году, если Австрия сможет обеспечить временный «альтернативный импорт» и расширить применение альтернативных источников энергии. В австрийском министерстве окружающей среды предполагают, что к 2030 году потребление газа в стране упадет на треть, пишет издание.
В среду компания «Газпром» объявила о полной приостановке поставок российского газа в Польшу и Болгарию из-за неоплаты в рублях.
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