Количество погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери выросло до 19 человек
Россия и мир
Фото: пресс-служба правительства Тверской области
При пожаре в Центральном научно-исследовательском институте войск воздушно-космической обороны в Твери погибли 19 человек, сообщили в региональном правительстве.
«На данный момент официально подтвержденное число погибших составляет 19 человек», — говорится в сообщении.
27 апреля полпред президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев и губернатор Тверской области Игорь Руденя посетили отделение гравитационной хирургии крови областной клинической больницы, где сейчас проходят лечение пострадавшие. Сообщается, что у пострадавших сохраняется «положительная динамика».
Семьям погибших, а также пострадавшим будут оказаны меры поддержки, сообщили в тверском правительстве.
Глава региона и полпред возложили цветы на месте пожара и почтили память погибших минутой молчания.
Крупный пожар в оборонном НИИ произошел утром 21 апреля. Он был полностью ликвидирован в течение суток. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности.
«На данный момент официально подтвержденное число погибших составляет 19 человек», — говорится в сообщении.
27 апреля полпред президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев и губернатор Тверской области Игорь Руденя посетили отделение гравитационной хирургии крови областной клинической больницы, где сейчас проходят лечение пострадавшие. Сообщается, что у пострадавших сохраняется «положительная динамика».
Семьям погибших, а также пострадавшим будут оказаны меры поддержки, сообщили в тверском правительстве.
Глава региона и полпред возложили цветы на месте пожара и почтили память погибших минутой молчания.
Крупный пожар в оборонном НИИ произошел утром 21 апреля. Он был полностью ликвидирован в течение суток. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности.
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