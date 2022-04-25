«Газпром» приостановил поставки газа в Болгарию и Польшу из-за неоплаты в рублях
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
«Газпром» полностью приостановил поставки газа компаниям «Булгаргаз» и PGNiG в связи с неоплатой в рублях, сообщает управление информации ПАО «Газпром».
«По состоянию на конец рабочего дня 26 апреля «Газпром экспорт» не получил платежи за поставки газа в апреле от компаний «Булгаргаз» (Болгария) и PGNiG (Польша) в рублях», — сообщили в компании. В связи с этим «Газпром экспорт» уведомил «Булгаргаз» и PGNiG о приостановке поставок газа начиная с 27 апреля.
В компании также отметили, что Болгария и Польша являются транзитными государствами. «В случае несанкционированного отбора российского газа из транзитных объемов в третьи страны, поставки для транзита будут сокращены на этот объем», — говорится в сообщении.
В марте президент РФ Владимир Путин заявил, что «коллективный Запад фактически перечеркнул доверие к своим валютам», поставлять российские товары в Европейский Союз, в Соединённые Штаты и получать оплату в долларах, евро и ряде других валют «не имеет уже никакого смысла». В соответствии с указом президента РФ № 172 от 31.03.2022 г. платежи за газ, поставляемый с 1 апреля в «недружественные страны», должны осуществляться в рублях.
«По состоянию на конец рабочего дня 26 апреля «Газпром экспорт» не получил платежи за поставки газа в апреле от компаний «Булгаргаз» (Болгария) и PGNiG (Польша) в рублях», — сообщили в компании. В связи с этим «Газпром экспорт» уведомил «Булгаргаз» и PGNiG о приостановке поставок газа начиная с 27 апреля.
В компании также отметили, что Болгария и Польша являются транзитными государствами. «В случае несанкционированного отбора российского газа из транзитных объемов в третьи страны, поставки для транзита будут сокращены на этот объем», — говорится в сообщении.
В марте президент РФ Владимир Путин заявил, что «коллективный Запад фактически перечеркнул доверие к своим валютам», поставлять российские товары в Европейский Союз, в Соединённые Штаты и получать оплату в долларах, евро и ряде других валют «не имеет уже никакого смысла». В соответствии с указом президента РФ № 172 от 31.03.2022 г. платежи за газ, поставляемый с 1 апреля в «недружественные страны», должны осуществляться в рублях.
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