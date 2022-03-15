Путин поручил поставлять газ западным странам только за российские рубли
Россия и мир
Фото: официальный сайт Президента РФ/kremlin.ru
Президент РФ в режиме видеоконференции проводит совещание с членами Правительства.
Владимир Путин заявил, что «коллективный Запад фактически перечеркнул доверие к своим валютам». По его словам, поставлять российские товары в Европейский Союз, в Соединённые Штаты и получать оплату в долларах, евро и ряде других валют «не имеет для нас уже никакого смысла».
Президент заявил, что в связи с этим Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в «скомпрометировавших себя валютах». «Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты – начнём с этого, с нашего природного газа – переводу оплаты нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные станы, на российские рубли, то есть отказаться от использования в таких расчётах всех скомпрометировавших себя валют», — заявил глава государства.
При этом он подчеркнул, что Россия продолжит поставлять газ по прежним условиям контрактов. «Россия продолжит, безусловно, поставлять природный газ в соответствии с объёмами и по ценам, по принципам ценообразования, зафиксированным в заключённых ранее контрактах. В отличие от некоторых коллег, мы дорожим своей деловой репутацией надёжного партнёра и поставщика», — сказал Путин.
Также президент поручил Банку России и правительству в недельный срок определить порядок операций для зарубежных потребителей. «Всем зарубежным потребителям должна быть предоставлена возможность совершать необходимые операции, и нужно создать для них понятную, прозрачную процедуру проведения платежей, включая приобретение российских рублей на нашем внутреннем валютном рынке», — заявил президент.
Владимир Путин заявил, что «коллективный Запад фактически перечеркнул доверие к своим валютам». По его словам, поставлять российские товары в Европейский Союз, в Соединённые Штаты и получать оплату в долларах, евро и ряде других валют «не имеет для нас уже никакого смысла».
Президент заявил, что в связи с этим Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в «скомпрометировавших себя валютах». «Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты – начнём с этого, с нашего природного газа – переводу оплаты нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные станы, на российские рубли, то есть отказаться от использования в таких расчётах всех скомпрометировавших себя валют», — заявил глава государства.
При этом он подчеркнул, что Россия продолжит поставлять газ по прежним условиям контрактов. «Россия продолжит, безусловно, поставлять природный газ в соответствии с объёмами и по ценам, по принципам ценообразования, зафиксированным в заключённых ранее контрактах. В отличие от некоторых коллег, мы дорожим своей деловой репутацией надёжного партнёра и поставщика», — сказал Путин.
Также президент поручил Банку России и правительству в недельный срок определить порядок операций для зарубежных потребителей. «Всем зарубежным потребителям должна быть предоставлена возможность совершать необходимые операции, и нужно создать для них понятную, прозрачную процедуру проведения платежей, включая приобретение российских рублей на нашем внутреннем валютном рынке», — заявил президент.
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