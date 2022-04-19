На Дальнем Востоке открыли первый трансграничный железнодорожный мост в Китай
Россия и мир
Мост Нижнеленинское – Тунцзян в июле 2021 года. Фото: Управление по информационной политике аппарата губернатора и правительства ЕАО
Первый трансграничный железнодорожный мост через реку Амур, который свяжет российский и китайский берега, открыли на Дальнем Востоке.
Открытие моста Нижнеленинское — Тунцзян позволить развивать российско-китайское экономическое сотрудничество, заявил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.
«Первый железнодорожный переход между нашими дружественными странами станет ключевым звеном нового экспортного маршрута, стимулом для создания на Дальнем Востоке новых производств и логистических хабов, улучшит транспортную доступность сразу нескольких регионов Дальнего Востока», — сказал Трутнев (цитата по РИА Новости). По его словам, Россия откроет мостовой переезд, как только китайская сторона объявит об открытии своего.
Однопутный мост с совмещённой колеёй подходит как под российский, так и под китайский стандарт ширины колеи. Общая длина моста – более 2,2 километра, на российскую сторону приходится 309 метров.
Подготовка к строительству моста шла более 20 лет, местные власти говорили о такой необходимости еще в 90-е - начале нулевых. Соглашение о строительстве было подписано в 2013 году, однако строительные работы с российской стороны начались только в декабре 2016 года.
Открытие моста переносили несколько раз в силу разных причин, в том числе экономических. Кроме того, проект пришлось пересматривать, когда потребовалось углублять русло реки с российской стороны.
Открытие моста Нижнеленинское — Тунцзян позволить развивать российско-китайское экономическое сотрудничество, заявил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.
«Первый железнодорожный переход между нашими дружественными странами станет ключевым звеном нового экспортного маршрута, стимулом для создания на Дальнем Востоке новых производств и логистических хабов, улучшит транспортную доступность сразу нескольких регионов Дальнего Востока», — сказал Трутнев (цитата по РИА Новости). По его словам, Россия откроет мостовой переезд, как только китайская сторона объявит об открытии своего.
Однопутный мост с совмещённой колеёй подходит как под российский, так и под китайский стандарт ширины колеи. Общая длина моста – более 2,2 километра, на российскую сторону приходится 309 метров.
Подготовка к строительству моста шла более 20 лет, местные власти говорили о такой необходимости еще в 90-е - начале нулевых. Соглашение о строительстве было подписано в 2013 году, однако строительные работы с российской стороны начались только в декабре 2016 года.
Открытие моста переносили несколько раз в силу разных причин, в том числе экономических. Кроме того, проект пришлось пересматривать, когда потребовалось углублять русло реки с российской стороны.
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