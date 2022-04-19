Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об обстреле Журавлевки и Головчино
Россия и мир
Разрушения в Нехотеевке Белгородской области. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рано утром во вторник сообщил об обстреле села Головчино. За несколько часов до этого был обстрел Журавлевки и Нехотеевки.
«Был обстрел с украинской стороны села Головчино Грайворонского городского округа. По докладу главы, который оперативно выехал на место, пострадало несколько нежилых построек и 4 дома. Слава богу, что нет пострадавших среди мирного населения», — написал Гладков в телеграм-канале.
Ночью он также сообщил об обстреле села Журавлевка. «Есть пострадавшие мирные жители. Пока это двое раненых: мужчина с ранением в руку и женщина в область шеи. Машины скорой помощи уже выехали на место. Есть разрушения жилых домов. Масштабы оценим после подомового обхода», — написал Гладков.
За несколько часов до этого, по данным главы региона, также был обстрел приграничной Нехотеевки. Есть повреждённые жилые постройки, 4 дома и личный транспорт. Пострадавших среди мирных жителей нет.
Во вторник Гладков объявил, что «желтый» уровень террористической опасности на территории Белгородской области действует до 10 мая. Также до этого времени продлевается постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов.
«Решение по салюту на День Победы будет принято дополнительно», — сообщил губернатор.
«Был обстрел с украинской стороны села Головчино Грайворонского городского округа. По докладу главы, который оперативно выехал на место, пострадало несколько нежилых построек и 4 дома. Слава богу, что нет пострадавших среди мирного населения», — написал Гладков в телеграм-канале.
Ночью он также сообщил об обстреле села Журавлевка. «Есть пострадавшие мирные жители. Пока это двое раненых: мужчина с ранением в руку и женщина в область шеи. Машины скорой помощи уже выехали на место. Есть разрушения жилых домов. Масштабы оценим после подомового обхода», — написал Гладков.
За несколько часов до этого, по данным главы региона, также был обстрел приграничной Нехотеевки. Есть повреждённые жилые постройки, 4 дома и личный транспорт. Пострадавших среди мирных жителей нет.
Во вторник Гладков объявил, что «желтый» уровень террористической опасности на территории Белгородской области действует до 10 мая. Также до этого времени продлевается постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов.
«Решение по салюту на День Победы будет принято дополнительно», — сообщил губернатор.
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