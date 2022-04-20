СМИ: в Ульяновской области неизвестный устроил стрельбу в детскому саду

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

В Ульяновской области неизвестный устроил стрельбу в детскому саду, сообщил источник «Интерфакса». При вооруженном нападении на детский сад погибли двое детей и нянечка.Близкий к МВД источник РБК подтвердил факт стрельбы. По данным СМИ, мужчина пришёл в учреждение с ружьём во время тихого часа, застрелил нянечку и двух детей. Сообщается, что позже он совершил суицид. На месте работают полицейские.Официального подтверждения информации нет.Власти Ульяновской области подтвердили факт стрельбы в одном из детских садов региона. Сообщается, что погибли четыре человека.