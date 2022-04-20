СМИ: в Ульяновской области неизвестный устроил стрельбу в детскому саду
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Ульяновской области неизвестный устроил стрельбу в детскому саду, сообщил источник «Интерфакса». При вооруженном нападении на детский сад погибли двое детей и нянечка.
Близкий к МВД источник РБК подтвердил факт стрельбы. По данным СМИ, мужчина пришёл в учреждение с ружьём во время тихого часа, застрелил нянечку и двух детей. Сообщается, что позже он совершил суицид. На месте работают полицейские.
Официального подтверждения информации нет.
UPD. Власти Ульяновской области подтвердили факт стрельбы в одном из детских садов региона. Сообщается, что погибли четыре человека.
Близкий к МВД источник РБК подтвердил факт стрельбы. По данным СМИ, мужчина пришёл в учреждение с ружьём во время тихого часа, застрелил нянечку и двух детей. Сообщается, что позже он совершил суицид. На месте работают полицейские.
Официального подтверждения информации нет.
UPD. Власти Ульяновской области подтвердили факт стрельбы в одном из детских садов региона. Сообщается, что погибли четыре человека.
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