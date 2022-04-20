Польша ввела санкции против 35 компаний и 15 физлиц из России и Белоруссии
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Польша ввела санкции в отношении 35 компаний и 15 физлиц из России и Белоруссии, сообщил журналистам министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский. Полный список опубликован на сайте Министерства внутренних дел и администрации.
В санкционный список попали известные бизнесмены и предприниматели, среди них Татьяна Бакальчук, Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Михаил Фридман, Михаил Гуцериев, Вячеслав Кантор, Андрей Мельниченко, Алексей Мордашов, Алексей Нечаев, Игорь Сечин. Попавшим в список запретят въезд в страну, некоторым из них запретят заключать сделки на территории Польши, а также заморозят активы.
Среди компаний в списке числятся дочерние предприятия «Газпрома», «Новатэка», КамАЗ, «Лаборатория Касперского» и другие.
По словам Каминьского, польский санкционный список является уточнением санкционного списка Евросоюза. Он касается «российских олигархов и фирм, которые работают на территории Польши».
«В списке такие предприятия, как «Газпром», на который наложены санкции в рамках деятельности EuroPolGaz, такие предприятия, как «Акрон», и российский олигарх Вячеслав Кантор, который имеет около 20% в польской компании Azoty, все предприятия, которые поставляли в Польшу российский уголь и уголь с Донбасса, такие фирмы, как «Новатэк», «Фосагро», — сказал Каминьский (цитата по РИА Новости).
По его словам, это первый санкционный список, охватывающий важнейших игроков, ведущих бизнес на территории Польши. Каминьский заявил, что данный список будет расширяться.
В санкционный список попали известные бизнесмены и предприниматели, среди них Татьяна Бакальчук, Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Михаил Фридман, Михаил Гуцериев, Вячеслав Кантор, Андрей Мельниченко, Алексей Мордашов, Алексей Нечаев, Игорь Сечин. Попавшим в список запретят въезд в страну, некоторым из них запретят заключать сделки на территории Польши, а также заморозят активы.
Среди компаний в списке числятся дочерние предприятия «Газпрома», «Новатэка», КамАЗ, «Лаборатория Касперского» и другие.
По словам Каминьского, польский санкционный список является уточнением санкционного списка Евросоюза. Он касается «российских олигархов и фирм, которые работают на территории Польши».
«В списке такие предприятия, как «Газпром», на который наложены санкции в рамках деятельности EuroPolGaz, такие предприятия, как «Акрон», и российский олигарх Вячеслав Кантор, который имеет около 20% в польской компании Azoty, все предприятия, которые поставляли в Польшу российский уголь и уголь с Донбасса, такие фирмы, как «Новатэк», «Фосагро», — сказал Каминьский (цитата по РИА Новости).
По его словам, это первый санкционный список, охватывающий важнейших игроков, ведущих бизнес на территории Польши. Каминьский заявил, что данный список будет расширяться.
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