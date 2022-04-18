Финский производитель сыров Valio продает бизнес в России
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Финский концерн Valio объявил о продаже российского подразделения группе компаний Велком. Об этом сообщается на официальном сайте производителя.
По условиям сделки покупатель приобретает права на бренд Viola и завод по выпуску плавленых и полутвердых сыров в селе Ершово Московской области, говорится в релизе.
В компании заявили, что продажа бизнеса позволит продолжить производство продукции под брендом Viola в России и сохранить локальный ассортимент. После изменения структуры собственности все сотрудники продолжат работу на российском предприятии концерна.
«В 2020 году продажи российского подразделения Valio в России достигли 85 млн евро. Это составляет примерно 5% от глобальных продаж концерна (1,8 млрд евро)», – отметили в компании.
Концерн принял решение завершить деятельность в России 7 марта.
По условиям сделки покупатель приобретает права на бренд Viola и завод по выпуску плавленых и полутвердых сыров в селе Ершово Московской области, говорится в релизе.
В компании заявили, что продажа бизнеса позволит продолжить производство продукции под брендом Viola в России и сохранить локальный ассортимент. После изменения структуры собственности все сотрудники продолжат работу на российском предприятии концерна.
«В 2020 году продажи российского подразделения Valio в России достигли 85 млн евро. Это составляет примерно 5% от глобальных продаж концерна (1,8 млрд евро)», – отметили в компании.
Концерн принял решение завершить деятельность в России 7 марта.
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