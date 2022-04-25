Глава МИД РФ Лавров заявил, что риски ядерного конфликта «нельзя недооценивать»
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Глава МИД России Сергей Лавров оценил риски ядерного конфликта и признал, что эту опасность «нельзя недооценивать». При этом, по его словам, сегодня много желающих «искусственно раздувать» такие риски. Об этом Лавров заявил в эфире Первого канала.
«И мне очень не хотелось бы, чтобы сейчас <…> когда действительно риски весьма и весьма существенны, очень не хотелось бы, чтобы эти риски искусственно раздувались, а желающих таких немало. Опасность серьезная, она реальная, ее нельзя недооценивать», — сказал Лавров. При этом он подчеркнул, что принципиальная позиция России – недопустимость применения ядерного оружия. Лавров напомнил, что в январе страны «ядерной пятерки», в том числе Россия, подтвердили тезис о недопустимости ядерной войны. «Это наша принципиальная позиция. Мы из нее исходим», — сказал Лавров.
Между тем, на слова Лаврова отреагировали в Лондоне. Министр обороны Великобритании Джеймс Хеппи назвал слова главы российского МИД «бравадой», пишет РБК. Он полагает, что сейчас нет неминуемой угрозы эскалации, при этом страны запада делают все, чтобы избежать прямой конфронтации с Россией.
Накануне лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что КНДР «будет принимать меры для еще большего развития и усиления ядерных сил на максимальной скорости», сообщают РИА Новости со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство. Ядерные силы являются «символом и основой военной мощи» КНДР, заявил Ким Чен Ын, и Северная Корея примет усилия, чтобы быть готовой в любой момент задействовать сдерживающую силу ядерного оружия.
«И мне очень не хотелось бы, чтобы сейчас <…> когда действительно риски весьма и весьма существенны, очень не хотелось бы, чтобы эти риски искусственно раздувались, а желающих таких немало. Опасность серьезная, она реальная, ее нельзя недооценивать», — сказал Лавров. При этом он подчеркнул, что принципиальная позиция России – недопустимость применения ядерного оружия. Лавров напомнил, что в январе страны «ядерной пятерки», в том числе Россия, подтвердили тезис о недопустимости ядерной войны. «Это наша принципиальная позиция. Мы из нее исходим», — сказал Лавров.
Между тем, на слова Лаврова отреагировали в Лондоне. Министр обороны Великобритании Джеймс Хеппи назвал слова главы российского МИД «бравадой», пишет РБК. Он полагает, что сейчас нет неминуемой угрозы эскалации, при этом страны запада делают все, чтобы избежать прямой конфронтации с Россией.
Накануне лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что КНДР «будет принимать меры для еще большего развития и усиления ядерных сил на максимальной скорости», сообщают РИА Новости со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство. Ядерные силы являются «символом и основой военной мощи» КНДР, заявил Ким Чен Ын, и Северная Корея примет усилия, чтобы быть готовой в любой момент задействовать сдерживающую силу ядерного оружия.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
Участники «Бессмертного полка» в Екатеринбурге смогут принести фото погибших в Украине
25 апреля 2022
25 апреля 2022
Парки Екатеринбурга начали обрабатывать от клещей
22 апреля 2022
22 апреля 2022