Патриарх Кирилл призвал россиян защищать независимость страны от могущественных центров власти
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после службы в Успенском соборе Кремля призвал народ сплотиться вокруг «града Москвы» и встать на защиту «подлинной независимости» Отечества.
«Сегодня наш народ особенно нуждается во внутреннем единстве. Непросто все складывается вокруг нашего Отечества <…>. И потому народ наш сегодня должен особенно сплотиться вокруг этого исторического центра всея Руси — вокруг града Москвы, понимая, что только в единстве наша сила», — сказал патриарх (цитата по Интерфакс). По его словам, пока народ един и вдохновляется примером предшественников, «до тех пор Россия будет непобедима».
Предстоятель РПЦ полагает, что сегодня многие хотят, чтобы в России исчезла «победа духа», для чего создаются новые идолы и псевдоценности.
Также Патриарх пожелал вдохновляться героическими примерами прошлого, чтобы россияне встали на защиту Отечества и «нашей подлинной независимости от могущественных центров власти, что существуют сегодня на земле».
«Сегодня наш народ особенно нуждается во внутреннем единстве. Непросто все складывается вокруг нашего Отечества <…>. И потому народ наш сегодня должен особенно сплотиться вокруг этого исторического центра всея Руси — вокруг града Москвы, понимая, что только в единстве наша сила», — сказал патриарх (цитата по Интерфакс). По его словам, пока народ един и вдохновляется примером предшественников, «до тех пор Россия будет непобедима».
Предстоятель РПЦ полагает, что сегодня многие хотят, чтобы в России исчезла «победа духа», для чего создаются новые идолы и псевдоценности.
Также Патриарх пожелал вдохновляться героическими примерами прошлого, чтобы россияне встали на защиту Отечества и «нашей подлинной независимости от могущественных центров власти, что существуют сегодня на земле».
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