После взрыва в жилой девятиэтажке в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело после взрыва в жилом доме.
В ночь с 24 на 25 апреля около квартиры на 8 этаже в одном из домов по Товарищескому проспекту «произошел хлопок», предположительно, петарды, сообщается на сайте СКР по Санкт-Петербургу. В результате были повреждены окна и двери в парадной, волной выбило дверь и окна в квартире. Также от падающих фрагментов повреждения получили припаркованные машины.
По неподтвержденной информации, взрывное устройство на лестничную площадку подложил мужчина в балаклаве, который попал на камеры видеонаблюдения. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, предположительно, жильцу квартиры, возле которой произошел взрыв, поступали угрозы, он принадлежал к сообществу пранкеров, но хотел из него выйти, после чего ему стали угрожать. Точные мотивы устанавливаются.
Пострадавших, по данным следователей, нет. Людей эвакуировали на время работы оперативно-следственной группы.
Следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, п. «е» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом).
В ночь с 24 на 25 апреля около квартиры на 8 этаже в одном из домов по Товарищескому проспекту «произошел хлопок», предположительно, петарды, сообщается на сайте СКР по Санкт-Петербургу. В результате были повреждены окна и двери в парадной, волной выбило дверь и окна в квартире. Также от падающих фрагментов повреждения получили припаркованные машины.
По неподтвержденной информации, взрывное устройство на лестничную площадку подложил мужчина в балаклаве, который попал на камеры видеонаблюдения. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, предположительно, жильцу квартиры, возле которой произошел взрыв, поступали угрозы, он принадлежал к сообществу пранкеров, но хотел из него выйти, после чего ему стали угрожать. Точные мотивы устанавливаются.
Пострадавших, по данным следователей, нет. Людей эвакуировали на время работы оперативно-следственной группы.
Следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, п. «е» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом).
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