В Воронежской области мать подозревают в убийстве двух малолетних сыновей
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В селе Терновка Воронежской области 22 апреля найдены тела двух мальчиков в возрасте 7 и 8 лет. В убийстве подозревают 28-летнюю мать и ее 32-летнего брата, сообщает СУ СК РФ по Воронежской области.
По неподтвержденной информации, мать могла убить детей за плохое поведение.
Следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух малолетних, совершенное группой лиц). В ходе расследования следователи дадут оценку условиям проживания и воспитания несовершеннолетних. Оба подозреваемых задержаны и находятся на допросе в СК.
В феврале прошлого года в Воронеже был похожий случай, мать убила двоих детей — дочь и сына, а затем покончила с собой, сообщали в прокуратуре Воронежской области. Семья в органах профилактики на учете не состояла.
По неподтвержденной информации, мать могла убить детей за плохое поведение.
Следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух малолетних, совершенное группой лиц). В ходе расследования следователи дадут оценку условиям проживания и воспитания несовершеннолетних. Оба подозреваемых задержаны и находятся на допросе в СК.
В феврале прошлого года в Воронеже был похожий случай, мать убила двоих детей — дочь и сына, а затем покончила с собой, сообщали в прокуратуре Воронежской области. Семья в органах профилактики на учете не состояла.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
В Екатеринбурге из окна второго этажа выпал двухлетний малыш
21 апреля 2022
21 апреля 2022