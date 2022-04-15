Песков о заявлении Токио: все четыре острова южной части Курил остаются неотъемлемой частью РФ
Россия и мир
Фото: официальный сайт Президента РФ/kremlin.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления МИД Японии про «оккупированные» на Курилах территории. По его словам, все четыре острова южной части Курил остаются неотъемлемой частью Российской Федерации.
Япония стала недружественной страной для РФ, говорить о продолжении переговоров по мирному договору весьма трудно, сказал Песков журналистам на брифинге.
Ранее глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси на заседании кабинета министров представил обновленную версию «Синей книги по дипломатии», в которой разъяснил принципиальную позицию по спорным островам на фоне текущей международной обстановки. В докладе впервые с 2003 года обозначили Южные Курилы как «незаконно оккупированные».
Япония стала недружественной страной для РФ, говорить о продолжении переговоров по мирному договору весьма трудно, сказал Песков журналистам на брифинге.
Ранее глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси на заседании кабинета министров представил обновленную версию «Синей книги по дипломатии», в которой разъяснил принципиальную позицию по спорным островам на фоне текущей международной обстановки. В докладе впервые с 2003 года обозначили Южные Курилы как «незаконно оккупированные».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
В Свердловской области возбудили 12 уголовных дел в отношении экстремистской организации
13 апреля 2022
13 апреля 2022