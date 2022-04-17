Шведский владелец брендов Zewa и Libresse объявил об уходе из России из-за ухудшения условий для бизнеса
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Шведская компания Essity, владеющая брендами Zewa, Tork, Libero, Libresse и TENA, объявила о том, что начала работу по выходу с российского рынка. Об этом сообщается в релизе на официальном сайте компании.
«Условия Essity для ведения бизнеса в России ухудшились. В результате активы компании в России упали в цене примерно на 1,4 млрд шведских крон. Кроме того, начата работа по выходу с российского рынка. В 2021 году чистый объем продаж Essity в России составил около 2,8 млрд шведских крон, что соответствует примерно 2% от общего объема консолидированных чистых продаж в 2021 году», — говорится в релизе, подписанном президентом и гендиректором Essity Магнусом Гротом.
В России фабрики компании, производящие гигиеническую продукцию, расположены в Тульской области и в городе Светогорске. В российском подразделении компании работают около 1300 сотрудников.
«Условия Essity для ведения бизнеса в России ухудшились. В результате активы компании в России упали в цене примерно на 1,4 млрд шведских крон. Кроме того, начата работа по выходу с российского рынка. В 2021 году чистый объем продаж Essity в России составил около 2,8 млрд шведских крон, что соответствует примерно 2% от общего объема консолидированных чистых продаж в 2021 году», — говорится в релизе, подписанном президентом и гендиректором Essity Магнусом Гротом.
В России фабрики компании, производящие гигиеническую продукцию, расположены в Тульской области и в городе Светогорске. В российском подразделении компании работают около 1300 сотрудников.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
В Екатеринбурге вырос спрос на смартфоны с вторичного рынка
16 апреля 2022
16 апреля 2022