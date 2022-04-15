В Следственном комитете открыли круглосуточную «горячую линию» для беженцев
Россия и мир
Фото: Вечерние ведомости
В центральном аппарате Следственного комитета заработала круглосуточная «горячая линия» для беженцев, которые прибыли в Россию с территорий ДНР, ЛНР и Украины.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, следственные подразделения уже активно работают с беженцами. В ходе этой работы следствие получает информацию от пострадавших граждан о произошедших событиях, признаёт их потерпевшими, а также оказывает правовую помощь, способствует решению возникающих сложностей с социально-бытовым устройством, медицинским обеспечением, оформлением полагающихся пособий, трудоустройством.
Сотрудники Информационного центра СКР будут анализировать и обобщать поступающие сведения, разъяснять беженцам их права и другие возникающие вопросы.
Контактирование с прибывающими гражданами будет осуществляться Информационным центром, в том числе в социальной сети ВКонтакте и телеграм-канале Информационного центра.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, следственные подразделения уже активно работают с беженцами. В ходе этой работы следствие получает информацию от пострадавших граждан о произошедших событиях, признаёт их потерпевшими, а также оказывает правовую помощь, способствует решению возникающих сложностей с социально-бытовым устройством, медицинским обеспечением, оформлением полагающихся пособий, трудоустройством.
Сотрудники Информационного центра СКР будут анализировать и обобщать поступающие сведения, разъяснять беженцам их права и другие возникающие вопросы.
Контактирование с прибывающими гражданами будет осуществляться Информационным центром, в том числе в социальной сети ВКонтакте и телеграм-канале Информационного центра.
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