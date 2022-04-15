В России количество региональных банков сократилось в 2,5 раза за последние 8 лет

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

Президент Ассоциации российских банков академик РАН Гарегин Тосунян заявил, что за последние 8 лет количество региональных банков в России уменьшилось в более чем 2,5 раза. Между тем, по его словам, поддержка именно региональных и малых банков позволит экономикам регионов в перспективе оперативно справиться с последствиями кризиса. Об этом сообщает департамент общественных связей АРБ.По словам Тосуняна, наряду с сокращением общего числа региональных банков, более чем вдвое сократилась их доля в активах (с 8,8% до 4,2%) и в объеме выданных кредитов субъектам экономики (с 7,3% до 2,6%).Кроме того, по данным Тосуняна, сегодня наблюдается четкая концентрация на крупнейших игроках в банковской сфере. По состоянию на 1 февраля 2022 года на банки, зарегистрированные в Москве и Санкт-Петербурге, приходится 95,1% всех активов банковского сектора России. Если смотреть по федеральным округам, то в Центральном и Северо-западном федеральных округах сконцентрировано 97% всех активов, на остальные приходится всего 3% банковских активов.По данным АРБ, в 50 субъектах РФ самостоятельные региональные банки либо отсутствуют, либо представлены одним кредитным учреждением.Между тем, именно региональные банки в текущих экономических условиях выглядят более устойчиво в сравнении с крупнейшими кредитными организациями. Поддержка малых банков поможет регионам выйти из кризиса, считают в АРБ.«В случае создания равных, конкурентных условий для всех надежных игроков рынка, и отказа от предоставления неоправданных преимуществ крупнейшим банкам (прежде всего банкам с госучастием) у региональных банков есть все основания для укрепления своих позиций в регионах присутствия по итогам этого кризиса. В текущих условиях, и это неоднократно озвученная позиция АРБ, поддержка региональных и малых банков позволит более оперативно и гибко поддержать экономики регионов», — полагает Гарегин Тосунян.