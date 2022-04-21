Российским летчикам рекомендовали готовиться к полетам без использования американской GPS
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Российским летчикам рекомендовали готовиться к полетам без использования американской навигационной системы GPS. Это связано со случаями «глушения» и подмены сигналов.
Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо замглавы Росавиации Дмитрия Ядрова, адресованное гендиректору «Госкорпорации по организации воздушного движения» Игорю Моисеенко и начальникам межрегиональных территориальных управлений агентства. Документ также получили в авиакомпаниях.
Авиакомпаниям рекомендуется провести дополнительные занятия с экипажами, чтобы обеспечить работу в условиях неполадок навигационных приборов и бортовых систем. Кроме того, Росавиация дала поручение госкорпорации оказывать помощь экипажам при отключении системы навигации. Самим пилотам рекомендовано немедленно уведомлять диспетчеров о сбоях и «аномальной работе» GPS.
Сообщается, что европейский авиарегулятор еще 17 марта предоставил информацию о том, что после 24 февраля участились случаи «глушения» и подмены сигналов GPS (спуфинг). Такие случаи наблюдались в районе Калининградской области, возле стран бассейна Балтийского моря, Финляндии, Восточного Средиземноморья, Израиля, Кипра, Ливана, Сирии, Турции, северной части Ирака, в Черном море.
Российским пилотам рекомендовано ориентироваться на «традиционные навигационные средства».
В марте Дмитрий Рогозин заявил, что США могут отключить Россию от GPS. Глава «Роскосмоса» при этом подчеркнул, что российская спутниковая система навигации ГЛОНАСС продолжит работать. После сообщений о письме Росавиации, Дмитрий Рогозин сообщил в своем телеграм-канале, что «Роскосмос» «сегодня же отправит в Минтранс и Росавиацию технические предложения по замене GPS абонентским оборудованием ГЛОНАСС».
Президент РФ Владимир Путин поручал сравнять эффективность ГЛОНАСС и GPS еще в 2017 году.
Ранее «Вечерние ведомости» писали о том, что пилотам компании «Уральские авиалинии» в качестве антикризисной меры сократили несколько надбавок к зарплатам.
Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо замглавы Росавиации Дмитрия Ядрова, адресованное гендиректору «Госкорпорации по организации воздушного движения» Игорю Моисеенко и начальникам межрегиональных территориальных управлений агентства. Документ также получили в авиакомпаниях.
Авиакомпаниям рекомендуется провести дополнительные занятия с экипажами, чтобы обеспечить работу в условиях неполадок навигационных приборов и бортовых систем. Кроме того, Росавиация дала поручение госкорпорации оказывать помощь экипажам при отключении системы навигации. Самим пилотам рекомендовано немедленно уведомлять диспетчеров о сбоях и «аномальной работе» GPS.
Сообщается, что европейский авиарегулятор еще 17 марта предоставил информацию о том, что после 24 февраля участились случаи «глушения» и подмены сигналов GPS (спуфинг). Такие случаи наблюдались в районе Калининградской области, возле стран бассейна Балтийского моря, Финляндии, Восточного Средиземноморья, Израиля, Кипра, Ливана, Сирии, Турции, северной части Ирака, в Черном море.
Российским пилотам рекомендовано ориентироваться на «традиционные навигационные средства».
В марте Дмитрий Рогозин заявил, что США могут отключить Россию от GPS. Глава «Роскосмоса» при этом подчеркнул, что российская спутниковая система навигации ГЛОНАСС продолжит работать. После сообщений о письме Росавиации, Дмитрий Рогозин сообщил в своем телеграм-канале, что «Роскосмос» «сегодня же отправит в Минтранс и Росавиацию технические предложения по замене GPS абонентским оборудованием ГЛОНАСС».
Президент РФ Владимир Путин поручал сравнять эффективность ГЛОНАСС и GPS еще в 2017 году.
Ранее «Вечерние ведомости» писали о том, что пилотам компании «Уральские авиалинии» в качестве антикризисной меры сократили несколько надбавок к зарплатам.
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