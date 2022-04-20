Эркки Туомиоя сообщил, что Финляндия подаст заявку на членство в НАТО в ближайшие недели

08.58 Пятница, 22 апреля 2022
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Зампредседателя комитета по иностранным делам финского парламента, бывший глава МИД Эркки Туомиоя сообщил, что Финляндия подаст заявку на членство в НАТО «в ближайшие недели», пишет финская газета Helsingin Sanomat.

Это заявление прозвучало во время встречи финского комитета с комитетом по иностранным делам и обороне Швеции в Стокгольме.

Эркки Туомиоя заявил, что скорая подача заявки в НАТО кажется ему очевидной, и он считает важным сообщить об этом шведам. «Финляндия отправит заявку на членство в НАТО в ближайшие недели, весной. Я сказал это независимо от того, считаю ли я это хорошим или плохим поступком», — цитирует издание парламентария. С ним согласилась член парламента Элина Валтонен от Коалиционной партии, которая также находилась с визитом в Стокгольме.

Как сообщает Helsingin Sanomat, в середине заседания финского и шведского комитетов «стало ясно, что шведское правительство пытается ускорить собственный процесс урегулирования в НАТО». В финском парламенте полагают, что для обеих стран «было бы важно прийти к одному и тому же решению в своих обсуждениях с НАТО». «Я надеюсь, что шведы разработают этот вопрос примерно в такие сроки, что мы сможем прийти к общему решению», — сказал Туомиоя.

По данным шведской газеты Aftonbladet, 180 из 200 представителей финского парламента проголосуют за вхождение в НАТО. По данным Helsingin Sanomat, сейчас такое решение поддерживают 112 членов парламента.

Ранее зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя возможное вхождение Швеции и Финляндии в НАТО, заявил, что у России «станет больше официально зарегистрированных противников». Он сказал, что РФ придется укреплять границы, «серьёзно усилить группировку сухопутных сил и ПВО, развернуть существенные военно-морские силы в акватории Финского залива». По его словам, в такой ситуации «ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет».

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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