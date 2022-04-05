Медведев: если Швеция и Финляндия войдут в НАТО, России придется серьезно укреплять границы
Россия и мир
Фото: официальный сайт Президента РФ/kremlin.ru
Зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал возможное вхождение Швеции и Финляндии в НАТО.
По его словам, эти страны «со звериной серьёзностью» обсуждают возможность присоединиться альянсу, и если это произойдет, России придется укреплять границы. «Если Швеция и Финляндия войдут в НАТО, протяжённость сухопутных границ альянса с РФ вырастет более чем вдвое. Естественно, эти границы придётся укреплять. Серьёзно усилить группировку сухопутных сил и ПВО, развернуть существенные военно-морские силы в акватории Финского залива», — написал Медведев в телеграм-канале. Он добавил, что в такой ситуации «ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет».
Медведев пишет, что у России при пополнении НАТО новыми членами «станет больше официально зарегистрированных противников», и страна должна реагировать на это «без эмоций, с холодной головой».
По его словам, эти страны «со звериной серьёзностью» обсуждают возможность присоединиться альянсу, и если это произойдет, России придется укреплять границы. «Если Швеция и Финляндия войдут в НАТО, протяжённость сухопутных границ альянса с РФ вырастет более чем вдвое. Естественно, эти границы придётся укреплять. Серьёзно усилить группировку сухопутных сил и ПВО, развернуть существенные военно-морские силы в акватории Финского залива», — написал Медведев в телеграм-канале. Он добавил, что в такой ситуации «ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет».
Медведев пишет, что у России при пополнении НАТО новыми членами «станет больше официально зарегистрированных противников», и страна должна реагировать на это «без эмоций, с холодной головой».
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