Правительство РФ выделит 4 млрд рублей на строительство быстровозводимых отелей в регионах
Россия и мир
Фото: официальный сайт Президента РФ/kremlin.ru
Глава кабмина РФ Михаил Мишустин объявил, что правительство выделит 4 млрд рублей на развитие туристической инфраструктуры.
Средства получат 19 регионов с высоким потенциалом развития туризма, сообщает пресс-служба правительства. На эти деньги будут реализованы больше 50 общественных инициатив по строительству быстровозводимых отелей, их общая вместимость — не менее 2,5 тыс. номеров.
Это позволит создать новые рабочие места и увеличить номерной фонд, сообщают в правительстве.
Кроме того, по словам Мишустина, планируются крупные инвестиции частного бизнеса, который выразил готовность вложить более 4,5 млрд рублей.
Средства получат 19 регионов с высоким потенциалом развития туризма, сообщает пресс-служба правительства. На эти деньги будут реализованы больше 50 общественных инициатив по строительству быстровозводимых отелей, их общая вместимость — не менее 2,5 тыс. номеров.
Это позволит создать новые рабочие места и увеличить номерной фонд, сообщают в правительстве.
Кроме того, по словам Мишустина, планируются крупные инвестиции частного бизнеса, который выразил готовность вложить более 4,5 млрд рублей.
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