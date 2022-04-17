Правительство РФ выделит 4 млрд рублей на строительство быстровозводимых отелей в регионах

16.32 Четверг, 21 апреля 2022
Россия и мир
Фото: официальный сайт Президента РФ/kremlin.ru
Глава кабмина РФ Михаил Мишустин объявил, что правительство выделит 4 млрд рублей на развитие туристической инфраструктуры.

Средства получат 19 регионов с высоким потенциалом развития туризма, сообщает пресс-служба правительства. На эти деньги будут реализованы больше 50 общественных инициатив по строительству быстровозводимых отелей, их общая вместимость — не менее 2,5 тыс. номеров.

Это позволит создать новые рабочие места и увеличить номерной фонд, сообщают в правительстве.

Кроме того, по словам Мишустина, планируются крупные инвестиции частного бизнеса, который выразил готовность вложить более 4,5 млрд рублей.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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